NBA: Trade va a Phoenix, Lillard a Milwakuee

Ad un mese dall’inizio della stagione di NBA molti sono i movimenti di mercato che scuotono la lega di basket più famosa al mondo. Uno dei movimenti più importanti è sicuramente il passaggio di Damian Lillard lascia alla fine Portland per andare a giocare con Giannis Antetokounmpo ai Milwaukee Bucks in una trade a tre che coinvolge anche Phoenix.

Secondo ESPN Sport, i Blazers riceveranno Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara e alcune scelte future dei Bucks, mentre ai Suns finiranno Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little e Keon Johnson. Lillard, 33 anni, aveva chiesto di essere ceduto a inizio luglio e alla fine è stato accontentato, lasciando così Portland dopo 11 stagioni in cui ha guidato i Blazers ai play-off in otto occasioni, compresa una finale nella Western Conference nel campionato 2018-19.