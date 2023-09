Cagliari, Ranieri: “Abbiamo fatto noi la partita, orgoglioso dei ragazzi”

Claudio Ranieri parla ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Milan, persa per 3 a 1: “Il Milan ha grandi campioni, ma abbiamo fatto noi la partita. Sappiamo che il Milan ama palleggiare nella propria metà campo e abbiamo provato a chiuderli per ripartire in contropiede. Il secondo gol è nato da una nostra disattenzione. Non ci sta girando bene. Dobbiamo essere ancora più determinato e incisivi. Non bisogna mollare in questo momento. Il nostro è un grande gruppo e il pubblico ha accettato la sconfitta, applaudendo. Luvumbo porta ancora troppo palla, ma è un diamante grezzo. Nandez è una forza della natura, trascina tutta la squadra. Noi non molliamo e ci rimbocchiamo le maniche. Il Cagliari mi ha convinto sia nel primo che nel secondo tempo. Nel primo, appena abbiamo sbagliato, sono arrivati i gol dei nostri avversari. Il problema principale è quello di non aver avuto attaccanti a disposizione nel corso del precampionato. Lapadula si è infortunato e forse lo avrò tra un mese. Petagna deve ancora entrare in condizione. Sono piccoli passi che dobbiamo fare, ma sono orgoglioso dei ragazzi. A volte mi arrabbio quando vinciamo, ma oggi hanno dato l’anima”.