Napoli, TyC Sports: “Ounahi sempre più vicino all’approdo in azzurro”

Secondo quanto riportato da TyC Sports, il Napoli sarebbe vicino all’acquisto di Azzedine Ounahi. Il centrocampista si è messo in mostra positivamente al Mondiale con il suo Marocco e rappresenterebbe un importante rinforzo a centrocampo per la squadra di Spalletti. Sempre secondo TyC Sports, il Napoli potrebbe prelevarlo dall’Angers per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Attenzione però alla concorrenza di Leicester e Lione, anch’essi interessati al talento marocchino.