Lecce-Lazio 2-1, Immobile: “Potevamo chiudere la gara nel primo tempo”

L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, ha parlato dopo la sconfitta subita in rimonta contro il Lecce per 2-1. Ecco le sue parole: “Ho avuto la sensazione che sia stata una partita simile a quella contro la Sampdoria. Abbiamo subito poco, potevamo chiudere la gara dopo il vantaggio. Loro nel secondo tempo, con l’entusiasmo del pubblico, hanno trovato i due gol. Dobbiamo lavorare di più e mettere più passione. Dovevamo uscire dalla fase di partita in cui loro hanno spinto senza subire reti e poi da lì in avanti avremmo probabilmente segnato nuovamente e portato la partita a casa. Dobbiamo lavorare per ripetere il primo tempo ed evitare di abbassarci come avvenuto nella ripresa. Mi mancava il campo, sono contento di essere tornato e aver trovato il gol, seppur inutile perché abbiamo perso. Fisicamente mi sento bene, ora dobbiamo ritrovare i tre punti.La partita vive di momenti e dobbiamo essere bravi a gestire le varie fasi. Al momento facciamo maggiore fatica a gestire gli attacchi avversari”.