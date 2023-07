Napoli, tutto esaurito a Dimaro per il ritiro: presenti migliaia di tifosi azzurri

Per il tredicesimo anno consecutivo, il Napoli si è recato a Dimaro, in Val di Sole, per il ritiro pre-campionato e l’ha fatto insieme a migliaia di tifosi. Tutto esaurito nella location trentina per il ritiro del club campione d’Italia, che ha portato con sé anche il trofeo dello Scudetto, sorvegliato dalla vigilanza. Circa 1.600 tifosi hanno assistito alla prima seduta d’allenamento del club, mentre altre 2mila persone erano nel village azzurro. Il primo a scendere dall’autobus della società è stato il vice presidente Edo De Laurentiis. Con lui anche il presidente Aurelio con la moglie Jacqueline, il tecnico Rudy Garcia e i direttori di Trentino Marketing Maurizio Rossini e dell’Apt Fabio Sacco