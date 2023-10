Italia-Macedonia del Nord, inizia oggi la prelazione. Venerdì la vendita libera dei biglietti

La Nazionale di Luciano Spalletti dopo il successo contro Malta e il ko di Wembley si prepara ad affrontare le ultime due sfide utili per qualificarsi agli Europei del 2024. Allo Stadio Olimpico di Roma venerdì 17 novembre arriva la Macedonia del Nord a due anni di distanza dall’ultimo match dell’Italia nella location citata, un 1-1 con la Svizzera nelle qualificazioni al Mondiale di Qatar che finimmo per pagare a caro prezzo. Inizia oggi, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, la vendita dei biglietti per la sfida. La vendita libera prenderà invece il via alle ore 12 di venerdì 20 ottobre. Per chiamare a raccolta il pubblico romano, la FIGC ha deciso di confermare ancora una volta la politica dei prezzi popolari (biglietti a partire da 14 euro), con diverse promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari.