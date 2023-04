Napoli, tifoso accoltellato mentre andava al Maradona: lite per motivi di viabilità

Niente festa scudetto a Napoli, ma prima del match c’è anche un dramma legato alla criminalità. Un uomo è stato accoltellato per una lite legata a motivi di viabilità nel traffico ed è finito in ospedale, al San Paolo di Fuorigrotta, con una prognosi di dieci giorni. Si tratta di un uomo di 38 anni che stava raggiungendo lo stadio Maradona per andare a seguire, da tifoso, la partita contro la Salernitana, poi pareggiata.