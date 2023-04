Napoli-Salernitana 1-1, Paulo Sousa: “Sono felice, abbiamo fatto la scelta giusta”

Dopo il pareggio per 1-1 arrivato allo Stadio Maradona tra Napoli e Salernitana, che ha quindi rinviato la festa Scudetto degli azzurri, il tecnico Paulo Sousa ha così parlato a Dazn. Ecco le sue parole: “Ci siamo abbassati e a me di solito non piace, ma abbiamo fatto questa scelta. Dopo il gol subito poi siamo andati in avanti, e alla fine abbiamo fatto male. Dobbiamo giocare ogni momento. Loro sono, per possesso, fortissimi. Quando non sono riusciti col gruppo, ci hanno provato con i singoli. Osimhen ha una capacità fantstica dentro l’area, è molto aggressivo. Lo sapevamo e abbiamo deciso di partire bassi, capendo il momento per offendere. Sapevamo che pressando dall’inizio loro andavano in porta con più possibilità di segnare. Alla fine sono felice. Abbiamo scelto bene”.

E ancora: “Sono molto passionale, mi piace vedere i miei ragazzi felici. Ci credono, sono felicissimo e abbiamo fatto un gol straordinario. Dia ha fatto un lavoro incredibile. Sapevamo quando avevamo il momento giusto e fare la partita, come abbiamo fatto, negli ultimi minuti. Ci manca ancora qualcosa, soprattutto per tenere a lungo l’intensità alta, e col pallone. Non perdere tante volte il pallone nelle uscite: dobbiamo costruire meglio. Stiamo facendo un lavoro straordinario però. All’inizio c’era tanta pressione, ma dovevamo fare risultato, ed è quello che ti da convinzione. Dobbiamo prendere la partita, fare possesso palla, come col Sassuolo. Contro squadre come il Napoli però, oggi era molto difficile. Credo che stiamo andando verso la strada giusta, spero con avversari diversi dal Napoli però”.

Per concludere: “Dobbiamo migliorare con la costruzione. Il portiere, la linea dei 3, quello che vede il gioco in avanti. Dobbiamo tutti migliorare. La mobilità degli esterni e dei trequartisti la stiamo migliorando tantissimo, dando un’interpretazione verso il centrocampo avversario. Dobbiamo dare continuità.