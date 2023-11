Napoli: terapie e lavoro personalizzato per Lindstrom e Mario Rui

Rifinitura per il Napoli al Konami Training Center in vista dell’impegno di Champions League di domani allo Stadio Bernabeu contro il Real Madrid. La squadra di Mazzarri ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in esercizi di rapidità e lavoro tecnico-tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Mario Rui ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lindstrom ha fatto terapie e lavoro individuale in palestra e campo. Solo terapie invece per Olivera.