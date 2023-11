Real Madrid-Napoli, Ancelotti: “Mazzarri tecnico d’esperienza. Infortuni? I ragazzi del vivaio sono pronti”

“La partita d’andata è stata abbastanza equilibrata. Ha auto momenti in cui ha comandato più il Napoli, altri in cui riuscivamo a comandare noi. E anche la partita di domani non si discosterà molto. Sono stato benissimo a Napoli, nessuno spirito di vendetta da parte mia“. Sono le parole di Carlo Ancelotti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i campioni d’Italia in carica. Una squadra, il Napoli, che si presenta con Walter Mazzarri in panchina: “È un tecnico di esperienza – ha detto Ancelotti – non sono stupito. Il cambio allenatore porta una motivazione supplementare ai calciatori. E noi dobbiamo stare attenti a Kvaratskhelia e Osimhen, ai loro contropiedi”.

Un Real Madrid che si presenta abbastanza decimato, all prese con tanti infortuni: “Non mi piace trovare scuse dietro gli infortuni, sarebbe una mancanza di rispetto verso chi gioca. Ci sono giocatori come Brahim e Lucas Vazquez che hanno giocato meno, ma anche quelli del vivaio sono pronti. Nico, Gonzalo, Martin, Zidane: ho molta fiducia in questi ragazzi. Il lavoro che sta facendo Raul è eccezionale”. In porta Lunin: “Se l’è guadagnato il posto, ha giocato molto bene. Abbiamo due portieri di livello che possono contribuire”, ha detto il tecnico.