Napoli, lo staff della Corea elogia Kim: “E’ un leader assoluto, non vedo punti deboli”

Il Napoli, dopo aver perso il tecnico Luciano Spalletti, sta per dire addio anche al difensore Kim Min-Jae, autore di una strepitosa stagione nell’annata del terzo storico scudetto azzurro. Il centrale, promesso sposo del Bayern Monaco, ha ricevuto numerosi elogi in patria, come quelli che Michael Muller, membro dello staffe della Nazionale sudcoreana, ha espresso a ‘Sport1’: “Lui è un leader assoluto. E’ sempre positivo e crea buon umore all’interno della squadra. E’ molto forte nell’uno contro uno e in area di rigore, ha rapidità nel cambio di gioco in fase di possesso palla. Non vedo punti deboli, mentre fuori dal campo è una persona tranquilla e responsabile”.