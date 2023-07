Non solo Brozovic, Alex Cordaz può firmare con l’Al Nassr: potrebbe allenare i portieri delle giovanili

Alex Cordaz potrebbe seguire Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. Come riportato da Footmercato, l’ex portiere interista, ora svincolato, dovrebbe dare l’addio al calcio giocato e sul tavolo c’è una proposta per entrare nello staff tecnico del club saudita. In particolare, Cordaz, grande amico di Brozovic, potrebbe firmare un contratto in veste di allenatore dei portieri delle formazioni giovanili.