Barcellona, Laporta: “Vogliamo fare il salto di qualità. Guler? Stiamo parlando con il Fenerbahce”

Joan Laporta ha parlato all’emittente spagnola TV3, a margine del XII Encuentro de Peñas del Barça, confermando la trattativa per Arda Guler. “Il reparto scouting lo segue da tempo ormai, è un giovane e tutti i club importanti d’Europa lo vogliono. Stiamo parlando con il Fenerbahçe”. Poi sui sei titoli nazionali vinti in questa stagione, anche in diverse discipline ha ammesso: “Vincere sei scudetti in una stagione con le sei squadre professionistiche è motivo di grande orgoglio. Abbiamo anche il piano economico approvato dalla Liga. Non ci accontentiamo di questo però, dobbiamo fare il salto di qualità in Europa: per questo ci stiamo rafforzando”.

E sulla conferma arrivata al Barcellona di poter giocare la prossima Champions League ha concluso: “Siamo soddisfatti perché gli ispettori UEFA non hanno visto alcun motivo per escluderci dalla competizione”.