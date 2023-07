Napoli-Spal, problema fisico per Mario Rui che chiede il cambio: al suo posto Olivera

Seconda amichevole pre stagionale per il Napoli, che quest’oggi affronta la Spal. Al 35esimo della sfida, ancora sul risultato dello 0-0, è stato Mario Rui a lasciare il campo per un problema fisico: al suo posto entra Olivera. Da monitorare le condizioni del terzino portoghese vicinissimo al rinnovo di contratto come annunciato dal suo agente, che lascia il campo sulle proprie gambe, dopo qualche minuto di visibili fastidi.