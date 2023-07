Atp 500 e Wta Amburgo 2023: programma e orari martedì 25 luglio con Musetti, Trevisan, Paolini

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di martedì 25 luglio al torneo combined Atp 500 e Wta di Amburgo 2023. Tre italiani in campo: Lorenzo Musetti sfida Ymer non prima delle ore 12.30 sul centrale, Jasmine Paolini affronta la Saville, mentre per Martina Trevisan si tratta già di secondo turno, contro la Osorio. Di seguito ecco la programmazione odierna del torneo tedesco.

CENTER COURT

ore 11 Lys vs (2) Sherif

non prima delle ore 12.30 (Q) Ymer vs (3) Musetti

a seguire (4) Zverev vs Molcan

a seguire (1) Vekic vs Hunter

non prima delle ore 18 (5) F. Cerundolo vs Hanfmann

M1

ore 11 (WC) Marterer vs (WC) Moelleker

non prima delle ore 12.30 (Q) Saville vs (5) Paolini

a seguire TBD vs Kanepi

a seguire Lajovic vs (8) Kecmanovic

M2

ore 11 (PR) Dellien vs (Q) Garin

a seguire Cachin vs (7) Davidovich Fokina

a seguire (Q) Choinski vs Zhang

M3

ore 11 (Q) Seyboth Wild vs Varillas

a seguire Fils vs (LL) Galan

M4

ore 11 Trevisan vs (8) Osorio

a seguire (7) Rus vs (SE) Timofeeva

a seguire Shnaider vs (5) Grabher