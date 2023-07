Milan, Sky: Rebic rifiuta ingaggio da 10 milioni in Arabia Saudita

Ante Rebic e un futuro ancora avvolto nella nebbia. Stefano Pioli non lo ha convocato per la tournée negli States e di fatto è un separato in casa, non rientrando nei progetti del club rossonero, ma per il momento il croato non pare intenzionato a lasciare il Milan. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, l’esterno d’attacco avrebbe rifiutato un ingaggio con contratto da 10 milioni di euro da parte di una squadra dell’Arabia Saudita.