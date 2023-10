Belgio, Castagne punge Courtois: “Strano se torna come se nulla fosse successo. Il gruppo viene prima del singolo”

Tensione in casa Belgio, confermata dalle parole di Timothy Castagne a Le Soir. L’ex Atalanta non le ha mandate a dire a Thibaut Courtois, finito al centro delle polemiche dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale prima di giocare contro l’Austria con il benestare dei medici belgi e del Real Madrid. “Non siamo mai veramente al 100%, tutti noi abbiamo sempre qualche problemino fisico. Dal mio punto di vista Thibaut se avesse voluto avrebbe potuto giocare, è stata una sua scelta – afferma Castagne – Non posso parlare per tutto il gruppo, ma anche altri compagni la vedono allo stesso modo. Sarebbe strano se adesso tornasse come se nulla fosse, se non vorrà più tornare abbiamo Koen Casteels che è molto bravo così come altri.”

Castagne non si è nascosto nemmeno in merito alle tensioni interne durante l’ultimo Mondiale: “Dopo la sconfitta con il Marocco abbiamo parlato e poi con la Croazia abbiamo fatto meglio – racconta – L’ambiente era diverso rispetto al mio debutto nel 2018, non so se Martinez avesse perso il controllo. Non è tutta colpa sua ma negli ultimi mesi non riconoscevamo più la squadra che aveva fatto così bene quattro anni prima in Russia. Adesso Tedesco pone molta attenzione anche a come trascorriamo tempo insieme fuori dal campo.”