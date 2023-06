Napoli, il sindaco Manfredi commenta la festa scudetto: “È stata una vittoria della civiltà dei napoletani”

Intervenuto a RaiNews24, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si è espresso in merito alla festa per la vittoria dello scudetto del Napoli: “È stata una grande vittoria della civiltà dei napoletani. Centinaia di persone hanno festeggiato con gioia, arrivando da ogni parte del mondo. È stato un momento di socialità e un messaggio positivo per il comportamento della città“. Manfredi ha poi proseguito: “Non ci sono stati incidenti, né a Napoli né nei comuni dell’area metropolitana: è stato un momento felice, una grande festa. E stamattina che è lunedì tutti al lavoro normalmente dopo una notte di baldoria. E’ stato un successo“.