Golf, PGA Tour: Hovland vince il The Memorial Tournament 2023, battuto McCarty al playoff

Quarta vittoria in carriera sul PGA Tour per Viktor Hovland, che ha trionfato a Dublin, in Ohio, assicurandosi il The Memorial Tournament 2023. Dopo aver terminato le 72 buche regolamentari con un totale di 281 (-7), il norvegese ha sconfitto al playoff Denny McCarthhy grazie a un par. Terzo posto per uno strepitoso Scottie Scheffler, capace di guadagnare la bellezza di 29 posizione e chiudere sul podio con 282 (-6). Il numero uno al mondo ha chiuso l’ultimo giro con 67 (-5). Il protagonista però è Hovland, che assicura ben 3.6 milioni di dollari e si porta in quinta posizione nel world ranking.