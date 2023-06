Napoli, Simeone: “Felice di aver scelto questa squadra. Spalletti un maestro di vita”

“Ogni giorno che passa mi rendo conto di quello che abbiamo fatto e di quanto sia importante per questa gente. Sono stato a Sorrento e c’era una strada con decine di striscioni che mostravano i risultati di tutte le nostre partite”. Giovanni Simeone parla della sua avventura al Napoli sulle colonne del quotidiano spagnolo As. “Sono felice di aver scelto Napoli. Spalletti sin dal primo momento è stato chiaro e mi ha spiegato tutto. Sapevo cosa mi aspettava e che avrei dovuto sfruttare ogni opportunità. Ho festeggiato i gol di tutti i miei compagni come se fossero miei”. Spalletti, però, la prossima stagione non ci sarà: “Ha detto che vuole riposare, stare con la famiglia e la sua decisione va rispettata – spiega l’attaccante argentino -. Il mister è un maestro di calcio e di vita. Condivido il suo modo di vedere il calcio ed è per questo che siamo riusciti ad ottenere quello che abbiamo raggiunto questa stagione”.