Cristiano Ronaldo: “Sono felice con l’Al-Nassr, sarò qui anche il prossimo anno”

“Sono felice e continuerò a giocare qui. Mi aspettavo di vincere qualcosa quest’anno, ma sono sicuro che nella prossima stagione le cose andranno meglio. Serve pazienza e convinzion, siamo migliorati tanto negli ultimi 5-6 mesi”. Così Cristiano Ronaldo, in un’intervista rilanciata dai social ufficiali della Saudi Pro League, conferma di voler continuare la sua avventura con l’Al-Nassr. “Se continua a lavorare così la Saudi Premier League sarà il quinto campionato al mondo nel giro di cinque anni – ammette il portoghese -. In Europa ci si allena sempre la mattina, qui la sera. E durante il Ramadan alle 22. Per me è stato molto strano, non ero abituato. Ma tutte le esperienze le ho vissute come cose nuove, da apprezzare, perché si impara una nuova cultura”.