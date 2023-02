Bologna-Inter 1-0, Tramontana disperato dopo la sconfitta dei nerazzurri (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 1

L’Inter continua ad avere un andamento molto altalenante in campionato e, dopo la bella vittoria in Champions con il Porto, cade 1-0 al Dall’Ara contro il Bologna nel match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Un’altra battuta d’arresto che rischia di condizionare la stagione del club meneghino in ottica lotta per le prime quattro posizioni. I tifosi nerazzurri, ovviamente, non hanno affatto accolto bene questa sconfitta come il noto telecronista tifoso Filippo Tramontana che, durante la trasmissione, ha manifestato tutta la propria rabbia e disperazione al momento del gol di Riccardo Orsolini e al triplice fischio del direttore di gara. Ecco il video della reazione di Tramontana.