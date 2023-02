Sampdoria, Ferrero: “Gli stipendi verranno pagati, basta parlare di penalizzazione e fallimenti”

Massimo Ferrero ha rilasciato un’intervista a LaPresse, parlando del futuro della Sampdoria, club di cui era presidente: “La società pagherà gli stipendi e nessuno escluderà la Sampdoria dal campionato. Al massimo ci potrà essere un ritardo nel pagamento, ma non credo che avverrà. C’è bisogno di positività e di abbassare i toni. Un ragazzo di 20 anni non vuole sentirsi dire che non verrà pagato il suo stipendio, bensì ha bisogno di una società forte. Basta parlare di penalizzazione e fallimenti“.

L’ex patron dei blucerchiati ha poi aggiunto: “La Sampdoria è un patrimonio dell’Unesco e le istituzioni del calcio vogliono che si salvi assolutamente. E’ una società storica con una tifoseria storica. Personalmente mi emozionavo anche quando venivo insultato. Siamo come i fidanzati che si sono lasciati: i tifosi mi attaccano perché si sentono abbandonati. Io soffro, ma sto dalla loro parte“.