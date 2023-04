Errani-Burrage oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wta 1000 Madrid 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Sara Errani e Jodie Burrage, valevole per il turno decisivo delle qualificazioni del Wta 1000 di Madrid. Dopo la splendida vittoria all’esordio contro Mladenovic, Sarita va a caccia del bis per centrare la qualificazione al main draw. L’ultimo ostacolo che la separa dall’obiettivo risponde al nome della britannica Burrage, giocatrice ostica che non dovrebbe tuttavia rappresentare un ostacolo insormontabile. Non a caso, secondo i bookmakers sarà proprio l’azzurra a scendere in campo leggermente favorita. Burrage ha vinto l’unico precedente, un paio di mesi fa a Miami. Il match è in programma oggi, martedì 25 aprile, come 3°match dalle 11:00 sullo Stadium 3. Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.