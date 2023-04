Napoli-Salernitana, il prefetto Palomba: “Sull’eventuale spostamento decide la Serie A”

“Dobbiamo valutare, c’è anche una concomitanza di eventi a Napoli nel fine settimana. Si faranno valutazioni di tipo sportivo e di concomitanza di eventi sportivi e di ordine pubblico. Ma, come ho già detto, è la Lega che comunque determina eventuali spostamenti di partite o meno”. Si esprime in questi termini il prefetto di Napoli Claudio Palomba, sulla possibilità che dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che presiederà oggi in Prefettura, possa partire la richiesta di posticipare la partita Napoli-Salernitana. Il match è attualmente in programma sabato 29 aprile alle 15 allo stadio Maradona, e si proverebbe a spostarla a domenica 30 aprile per farla disputare in contemporanea con Inter-Lazio.

Alla riunione in Prefettura parteciperà in videocollegamento anche il presidente del Calcio Napoli De Laurentiis. Palomba ha ricordato che “martedì sera il Napoli dovrebbe anche giocare a Udine, quindi si tratterebbe di un doppio spostamento. Noi faremo delle valutazioni di ordine pubblico, il Calcio Napoli le farà con la Lega coinvolgendo anche gli organismi centrali del Ministero. Noi rischi specifici sul discorso delle date non ne vediamo, la questione è organizzare al meglio questa possibile festa per sabato e domenica, che, conoscendo Napoli, durerebbe 48 ore. Faremo queste valutazioni e le porremo a chi alla fine dovrà decidere”.