Serie B, il risultato di Pisa-Bari resta sub iudice

Nel comunicato del Giudice Sportivo Ines Pisano la partita Pisa-Bari risulta essere, almeno per il momento, “sub iudice”. Ciò vuol dire che, in attesa di nuovi riscontri, il risultato di 1-2 a favore dei pugliesi nella partita di Serie B dell’Arena Garibaldi non è stato omologato. Alla base, il ricorso del Pisa per errore tecnico, che apre alla possibilità di una ripetizione dell’incontro. Si fa riferimento all’azione che ha portato all’89° minuto al rigore per il Bari, in cui, prima del fallo commesso da Caracciolo, il direttore di gara aveva toccato con la gamba il pallone. Una dinamica che, a norma di regolamento, avrebbe dovuto spingerlo ad interrompere l’azione, ma ciò non è accaduto. Affinché venga accolta l’istanza dei toscani deve essere l’arbitro Colombo stesso a riconoscere ufficialmente nel proprio referto di aver preso una decisione errata.