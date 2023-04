Empoli, Baldanzi nel mirino di Milan e Napoli: valutazione di 15-20 milioni

Tommaso Baldanzi è uno dei gioielli in vista per il prossimo mercato. Il trequartista dell’Empoli è nel mirino di Milan e Napoli, ma i rossoneri prima di provare ad affondare il colpo dovranno valutare due situazioni: il possibile riscatto di Brahim Diaz dal Real Madrid (che hanno un controriscatto) e il futuro di Charles De Ketelaere. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, in caso ci sarà da battagliare con il Napoli. La società partenopea può vantare ottimi rapporti con il presidente Corsi, che valuta il giocatore tra i 15 e i 20 milioni di euro. Quattro gol in ventidue presenze per Baldanzi in questa stagione sotto la guida di Paolo Zanetti.