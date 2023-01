Liga, Ronaldo beccato dai tifosi del Valladolid: “Difende il Real Madrid”

Ronaldo è finito nel mirino dei tifosi del Real Valladolid. Continua a non esserci la pace fra la dirigenza e una frangia dei tifosi che ha appeso pressoché ovunque degli striscioni non esattamente concilianti nei confronti del brasiliano.A partire dalla porta di accesso agli spogliatoi, fino alle scale di accesso alla struttura dove sono comparsi diversi messaggi contro il presidente e i vertici. Nel mirino alcune delle loro ultime decisioni. In primis, la questione stemma. Uno striscione non lascia spazio alle interpretazioni. “Ridateci il nostro scudetto”. Un chiaro riferimento alla modifica che il club ha apportato nello scorso giugno. L’altro invece è legato alle polemiche sul caso Vinicius. Ronaldo ha condannato senza se e ma l’atteggiamento di chi ha insultato il calciatore del Real Madrid. Per tutta risposta si legge: “Ronaldo difende il Real Madrid? Valladolid! 84!”. Ed è proprio dietro quel numero che si risale facilmente al gruppo organizzato di tifosi che contesta al presidente di non alzare mai la voce per difendere gli interessi del club. Lo stesso account del Valladolid1984, ha “rivendicato” la paternità degli striscioni su twitter con tanto di richieste. Il club chiede di tornare al vecchio stemma, di difendere i tifosi e il club e di non approfittarsi del club per interessi propri e altrui.