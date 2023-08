Napoli, Rudi Garcia: “Kvaratskhelia fuori solo per prudenza. Raspadori giocherà”

“Non vediamo l’ora, non solo io, ma tutti i giocatori. Ci manca la vera competizione, che arriva domani a Frosinone. Siamo contenti di iniziare, sappiamo che avremo un avversario tosto, una squadra con grande entusiasmo, che arriva da un grande campionato in B. Kvaratskhelia? Solo questione di prudenza, ha saltato un po’ di allenamenti e di gare, ha giocato 70′ l’ultima gara, ma anche se la risonanza mostra che è tutto normale, sente un fastidio. Non lo rischiamo”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia del match esterno contro il Frosinone. Gabri Veiga è sempre più vicino ai partenopei, ma l’allenatore francese taglia corto: “Posso solo parlare dei miei giocatori, Natan e Cajuste. Gli altri non sono del Napoli, mi sembra che la presentazione della gara non è sul mercato del Napoli. Chiedete al nostro nuovo direttore sportivo, io penso solo alla gara di domani”. “Siamo tra i favoriti per lo Scudetto – spiega -. Ci sono altre squadre che hanno fatto mercato e si sono rinforzate. Puntiamo in alto, la squadra dell’anno scorso, a parte Kim, è ancora qua. Posso contare sui giocatori che hanno giocato di più. Posso portare un po’ di freschezza con Natan e Cajuste, che saranno un riferimento per gli altri”.

“Troverò una Serie A differente – aggiunge -. Non so se dirò la stessa cosa tra qualche giornata, ma ora penso che il campionato sia diventato più offensivo”. Sul sostituto di Kvaratskhelia: “Oltre a Elmas e Raspadori, c’è anche Lozano secondo me, la sua miglior stagione è al Psv a sinistra, anche se ha fatto bene qui a destra, ma può essere lui, Elmas, Raspa, sto provando alcuni giocatori che sono polivalenti, ed è una qualità, non certo un difetto. Lo dico perché alcuni soffrono non avendo un posto fisso, ma possono aiutarti tanto. Può esserci Raspadori a sinistra o mezzala, l’unica cosa sicura è che Raspa ci sarà”.