Fiorentina, Commisso torna in Italia: “Tifosi, abbiamo fatto una squadra più forte”

“Ai tifosi dico che abbiamo fatto una squadra più forte, e che quello che avevo chiesto di fare, è stato fatto”. Lo ha detto il presidente Rocco Commisso, tornato oggi a Firenze dagli Stati Uniti. Dopo aver riposato alcune ore nel suo appartamento in pieno centro, Commisso si sta recando al Viola Park dove dovrebbe pranzare con la squadra e caricarla in vista del debutto in campionato che attende domani la Fiorentina a Marassi contro il Genoa. Per il patron viola anche la chance di conoscere i nuovi acquisti. “Spero che il Viola Park venga presto aperto ai tifosi ma qui devo stare alle regole italiane”, ha aggiunto Commisso. Nel pomeriggio saranno ospiti del nuovo centro sportivo viola i giocatori di pallacanestro della Columbia University, ateneo statunitense dove lo stesso presidente della Fiorentina si è laureato.