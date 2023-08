Real Madrid, Ancelotti contro la Liga: “Avere una telecamera negli spogliatoi non ha senso”

“Sono d’accordo con Guardiola. Provano ad aumentare lo spettacolo inserendo più partite. Vedono che il calcio non è divertente e pensano di aumentare lo spettacolo per guadagnare di più ma chi ne risente sono i giocatori”. Lo ha detto Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Almeria, valida per la seconda giornata della Liga, commentando le parole del tecnico del Manchester City sul calendario troppo fitto. Anche sulla nuova proposta della Liga, che da questa stagione manda in campo le telecamere per raccontate il “dietro le quinte” delle partite, e che il Real Madrid ha boicottato, Ancelotti ha ribadito: “Penso che il Real abbia il diritto di non cedere. Avere una telecamera negli spogliatoi non ha senso”.

Sulla sfida contro l’Almeria, il tecnico italiano ha spiegato: “È una squadra con una grande organizzazione. Sarà una partita divertente. Noi vogliamo ripetere la gara di Bilbao”. Ancelotti dovrà far fronte ad alcuni infortuni in allenamento, come quello di Camavinga per un sovraccarico alla gamba sinistra (“decideremo domani”), e quello di Courtois operato per una lesione al crociato. Il tecnico, dunque, attingerà anche al vivaio con giovani come Nico Paz e Marvel: “Siamo ben coperti e abbiamo giocatori del settore giovanile“, ha evidenziato.