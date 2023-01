Napoli, Rrahmani: “Nello spogliatoio non parliamo mai di Scudetto”

“E’ bello stare in testa ma siamo ancora a metà dell’opera. Il cammino è lungo e dovremo pensare ad ogni gara come una finale”. Lo ha detto il difensore del Napoli Amir Rrahmani ai microfoni di Radio Kiss Kiss in vista del match con la Roma che inaugurerà un girone di ritorno aperto coi partenopei in testa. “E’ certamente una buona sensazione perchè è il frutto del gioco che abbiamo espresso sinora, ma sappiamo di non aver fatto ancora niente. Dobbiamo affrontare il girone che resta nella maniera giusta a cominciare da domenica. Roma? Sì, è un avversario forte e che ha uomini di qualità. Noi dovremo giocare con la nostra mentalità cercando il possesso palla ma anche evitando di subire il loro contropiede. Sarà una bella sfida in cui sarà fondamentale non prendere gol perchè poi davanti abbiamo la capacità sempre di segnare”.

Su Spalletti: “Gran parte del merito del nostro rendimento è certamente suo. E’ un allenatore che ci ha dato una filosofia tattica precisa che abbiamo assimilato in pieno. Giochiamo sempre per vincere, anche se non è sempre semplice, abbiamo superato il momento meno bello della sconfitta con l’Inter e abbiamo ripreso il nostro cammino”. La parola Scudetto si pronuncia? “Noi sinceramente nello spogliatoio non ne parliamo mai, pensiamo piuttosto a preparare le partite che arrivano di volta in volta. Sappiamo che mancano ancora dei mesi ed il cammino è lungo. Però siamo anche consapevoli della nostra potenzialità e sappiamo che per vincere dobbiamo proseguire con la stessa intensità. Il nostro futuro dipende da noi…”.