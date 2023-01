Bologna-Spezia, Thiago Motta: “Gara difficile, Zirkzee giocherà”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Spezia, sfida della ventesima giornata di Serie A in cui il suo presente affronta il suo passato: “Spezia è stata una splendida esperienza, ma domani mi aspetto una gara difficile. Ce la vedremo contro una squadra ostica e reduce da una vittoria contro il Torino. Sarà fondamentale portarsi in vantaggio e poi prestare attenzione nelle ripartenze. Sicuramente l’assenza di Kiwior peserà perché era un giocatore bravo in costruzione, ma sarà contento di giocare in Premier League“.

Il tecnico dei rossoblu ha poi parlato dei suoi ragazzi: “Anche se hanno giocato lunedì stanno bene e avranno tempo di recuperare la massimo. Mi aspetto il meglio da loro. Dobbiamo fare bene contro lo Spezia, sarà una partita importante“. Infine, sui singoli: “Zirkzee è l’unico attaccante a disposizione e domani giocherà. E’ il suo momento per dimostrare che il club ha fatto bene a investire su di lui. Arnautovic sta recuperando, ma non so quando tornerà. Interesse dell’Everton? Chiedetelo a lui. Schouten ha avuto la febbre, mentre Aebischer sta bene e sarà molto utile dall’inizio alla fine. Tra i giovani ci sono molti buoni giocatori. Pyyhtia è già con la squadra, anche Amey“.