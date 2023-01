Argentina, Aguero attacca Ibrahimovic: “Prima dovresti guardare come ti sei comportato in carriera”

Le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic sulla finale dei mondiali, in cui lo svedese ha detto che secondo lui l’Argentina non si è comportata bene e che per questo in futuro non vincerà più un mondiale, hanno fatto il giro del mondo. E hanno raggiunto anche il canale Twitch di Sergio Aguero. Che, come riporta Olè, ha difeso la sua nazionale attaccando Ibra: “Strano, perché sei un giocatore abbastanza combattivo. Bravissimo, questo è indiscutibile, ma che combatte. Hai litigato con Guardiola, motivo per cui ti ha venduto al Barcellona. Quindi prima guarda come ti sei comportato tu in carriera. Mi ricordo che giocavamo contro lo United quando ero il City, io ero in panchina e tu facevi interventi duri, contestavi l’arbitro. Se parliamo di comportarci male, penso che tu sia il meno indicato per parlare, perché in campo ti sei comportato male. Qualche tuffo, un colpo che mi ricordo che hai dato a qualcuno in MLS con i Galaxy e poi hai fatto finta di essere colpito anche tu. Per te questo è comportarsi bene. Prima di dire queste cose forse ti conveniva mettere in chiaro che preferivi che vincesse la Francia. Dici che si sono comportati male e lo dici come professionista ai massimi livelli, ma io penso che anche tu giocando ti sei comportato male. Non scagliamo la prima pietra se non vogliamo che le tirino a noi. Alla fine è una tua opinione, come è successo con Canelo, ognuno dice la sua. Ma è pessimo dire che non vinceremo più. Penso che prima di preoccuparti dell’Argentina devi preoccuparti per il tuo paese, per la tua squadra, che non c’era neanche agli ultimi Mondiali”.

Infine Aguero prende in giro Ibrahimovic parlando di Messi: “Messi ha vinto, forse è questo che ti dà fastidio, che devi riconoscere che Messi è il miglior giocatore al mondo e che i Mondiali li ha vinti l’Argentina. Ma questo è il calcio, a volte si gioca bene, a volte male, a volte si gioca bene essendo furbi in campo. Sento di esserci di mezzo anche io, perchè c’ero e mi sento parte di tutto questo. Siamo campioni del mondo Zlatan, e tu ti vorresti uccidere. I giocatori che si sono comportati male hanno alzato la coppa!”.