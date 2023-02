Napoli: Rrahmani, Lobotka e Zielisnki ci saranno contro lo Spezia

Buone notizie per Luciano Spalletti nella seduta di lavoro mattutina. Rrahmani, Lobotka e Zielinski si sono allenati regolarmente con il gruppo dopo che ieri avevano svolto un lavoro a parte sia in palestra che in campo. I tre titolari contro la Roma nei giorni scorsi hanno fatto un lavoro di defaticamento. Per la sfida di domenica in casa dello Spezia il tecnico azzurro potrebbe cambiare qualche pedina rispetto al match con i giallorossi. A destra in attacco potrebbe toccare a Politano al posto di Lozano. Potrebbe tornare titolare anche Olivera invece di Mario Rui. In attacco Osimhen e Kvaratskhelia non si toccano. Così come Lobotka a centrocampo. Domani mattina rifinitura e conferenza stampa di Spalletti prima della partenza per la Liguria.