Juventus, indiscrezione dal Daily Mail: si valuta la rescissione con Pogba

Paul Pogba non ha ancora giocato una singola partita con la maglia della Juventus da quando, lo scorso luglio, ha lasciato il Manchester United per tornare a Torino. Si è trattato certamente di una delle maggiori delusioni, fin qui, tra i bianconeri e la dirigenza starebbe addirittura valutando, secondo quanto riportato dal Daily Mail, una rescissione anticipata. Il centrocampista transalpino è legato alla Juventus da un contratto con scadenza 2026, ma i suoi prepetui infortuni stanno spingendo la squadra 36 volte campione d’Italia a fare un piccolo sforzo economico che le permetterebbe di chiudere il rapporto con il francese e liberare un posto nella rosa. Il giocatore, nel pre-campionato, ha subito un infortunio al menisco e si è sottoposto a un intervento chirurgico. Tornato a disposizione di mister Allegri, Pogba ha poi sofferto un risentimento ai flessori ed è tornato indisponibile prima della sfida alla Lazio in Coppa Italia. Al momento non risulta che il centrocampista abbia intenzione di tagliarsi lo stipendio e, se a giugno la Juventus volesse privarsene, sarebbe difficile trovare qualcuno disposto a garantirgli l’attuale ingaggio.