Napoli, riunione in Prefettura per garantire festa Scudetto in sicurezza

In questi minuti nella sede della Prefettura di Napoli è in corso una riunione per organizzare e garantire la sicurezza nei festeggiamenti dello Scudetto del club campano. Presenti al tavolo il presidente del club Aurelio De Laurentiis, il prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano e l’assessore alla sicurezza del Comune di Napoli Antonio De Jesu. Il primo punto riguarda l’organizzazione della festa con i giocatori del Napoli al termine della stagione, che potrebbe essere allestita allo stadio Diego Armando Maradona o in Piazza del Plebiscito; possibile anche la soluzione stadio con maxischermi nelle piazze. Oggi verrà stilato il programma, mentre nei prossimi incontri si definiranno altri dettagli inerenti la sicurezza di tutti coloro che prenderanno parte alle celebrazioni. L’altro punto su cui si discute è la festa che faranno i tifosi una volta acquisita la certezza matematica del successo in campionato.