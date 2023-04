Cassano smonta Mourinho: “Il suo calcio è pari a zero, non capisce un c***o. E’ solo al cinema”

L’ex attaccante di Roma, Milan ed Inter tra le altre, Antonio Cassano, non ha mai rinunciato ad esprimere la propria opinione senza avere troppi peli sulla lingua. Questa volta l’ex calciatore barese, durante la BoboTV, ha deciso di prendere di mira il tecnico della Roma, Josè Mourinho: “Sarri ama il calcio, mentre a lui non frega un c***o. La gente lo porta come se fosse chissà chi, ma lui vince con furbizia, mentre Sarri gioca un calcio fantastico. Il calcio di Mourinho è pari a zero. Certo se si guarda il palmares è un altro discorso, ma non dobbiamo farci fregare. Uno è capace di svolgere il suo lavoro, l’altro è solo al cinema. Non ho idea di come giochi la Roma e non capisco come facciano ad arrivare i risultati. Prima era un grandissimo allenatore, oggi se allena Real Madrid o San Martinese è la stessa cosa. Se torna al Real è soltanto per il suo status, se vogliono fare calcio non chiamano lui”.