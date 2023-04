Chelsea, ufficiale il ritorno di Frank Lampard: in panchina fino al termine della stagione

Il Chelsea, dopo l’esonero di Graham Potter, ha scelto il suo nuovo allenatore: si tratta di Frank Lampard. L’ex centrocampista dei Blues resterà in panchina fino al termine di questa stagione, con il compito di traghettare la formazione londinese in una disperata rimonta in Premier League e nei quarti di finale di Champions League. Ad annunciarlo è stato lo stesso club inglese: “Il Chelsea FC ha annunciato che Frank Lampard è stato nominato Caretaker Manager fino alla fine della stagione. Il trasferimento segna il ritorno allo Stamford Bridge per Frank, che ha goduto di un’illustre carriera da giocatore con i Blues, vincendo la Premier League in tre occasioni e la UEFA Champions League a Monaco. Ha gestito il club per 84 partite, inclusa la guida alla finale di FA Cup”.

I comproprietari del Chelsea, Todd Boehly e Behdad Eghbali, hanno dato il loro benvenuto a Lampard, spiegando la decisione: “Siamo lieti di dare il bentornato a Frank a Stamford Bridge. Frank è un Hall of Famer della Premier League e una leggenda in questo club. Mentre continuiamo il nostro processo approfondito ed esaustivo per un capo allenatore permanente, vogliamo fornire al club e ai nostri tifosi un piano chiaro e stabile per il resto della stagione. Vogliamo darci tutte le possibilità di successo e Frank ha tutte le caratteristiche e le qualità di cui abbiamo bisogno per portarci al traguardo”.

“Sabato abbiamo una partita importante contro i Wolves e poi rivolgeremo la nostra attenzione ai quarti di finale di Champions League a Madrid la prossima settimana. Daremo tutti a Frank il nostro pieno sostegno mentre miriamo a ottenere il miglior risultato possibile da tutte le nostre partite rimanenti”, hanno concluso.