Napoli, problemi per Rrahmani: lesione di basso grado al semimembranoso della coscia

Ripresa della preparazione per il Napoli, reduce dalla vittoria di Braga in Champions League e in campo per preparare la sfida di domenica in casa del Bologna. Allo stadio Dall’Ara non ci sarà però Rrahmani, out per infortunio. Come si legge sul comunicato della società infatti, il giocatore “si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra”. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo. Per quanto riguarda la seduta odierna, Cajuste e Gollini hanno svolto lavoro personalizzato in campo, mentre il gruppo dopo una prima fase di torello ed esercitazione tecnica ha svolto un allenamento tattico. A chiusura di sessione, esercitazione con finalizzazione al tiro per chi non è sceso in campo mercoledì in Portogallo.