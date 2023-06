Napoli, Poste Italiane celebra il terzo scudetto con una medaglia in argento

Una medaglia celebrativa in argento dedicata al terzo titolo di Campione d’Italia vinto dalla Società Sportiva Calcio Napoli il 4 maggio scorso. Il prodotto da collezione, realizzato dal maestro incisore della Zecca di Stato Valerio De Seta, è a tiratura illimitata e pesa 18 grammi, ha un diametro di 32 millimetri ed è custodito in un astuccio con scatola personalizzata e certificato di garanzia. È stata presentata questa mattina presso la galleria del palazzo di Poste Italiane a Milano in via Cordusio alla presenza di Giovanni Accusani, responsabile Mercato Privati Nord-Ovest di Poste Italiane, Simonetta Vercellotti, responsabile Filiale Milano città, Annamaria Gallo, responsabile Filatelia Nord-Ovest, e Ernesto Manco, vicepresidente del “Club Napoli Milano partenopea”. Il prodotto, in vendita dal 5 giugno scorso, può essere prenotato in tutti gli uffici postali e acquistato anche online attraverso il sito filatelia.poste.it.

“Con questa iniziativa abbiamo voluto rendere Milano anche un po’ partenopea – ha commentato Giovanni Accusani –. Sappiamo che il centro dei festeggiamenti per lo scudetto è Napoli ma ci sembrava giusto rendere il capoluogo lombardo, che rappresenta un punto di incontro degli affari, della finanza ma anche del calcio, un luogo di questo evento. E di conseguenza utilizzare questo momento per celebrare Napoli e la medaglia per il terzo scudetto vinto”. “Questa medaglia è stata richiesta da moltissimi tifosi e collezionisti. Per cui abbiamo deciso di veicolarla in tutti gli uffici postali d’Italia – ha spiegato Simonetta Vercellotti –. È sufficiente una semplice prenotazione dei clienti interessati e faremo in modo di accontentare assolutamente tutti. È un oggetto per tifosi ma anche per collezionisti e sarà sicuramente destinato a rivalutarsi nel tempo”.

“Molti di noi l’hanno già comprata il primo giorno di emissione da parte della zecca di Stato – ha detto Ernesto Manco –. Per noi del “Club Napoli Milano partenopea” rappresenta tante cose: il simbolo della vittoria ma anche dell’affetto di Milano e, in questo caso, di Poste Italiane che ci ha onorato dell’invito e ci ha permesso di rappresentare la parte dei napoletani a Milano in questa occasione”. La medaglia celebrativa, che segue quelle coniate per gli altri titoli conquistati dal Napoli, anticipa l’emissione del francobollo ordinario della serie tematica ‘Lo Sport’ dedicato alla squadra vincitrice del Campionato di Calcio di Serie A, prevista per il prossimo 12 luglio.

Sul dritto della medaglia è stato inciso il logo della Società Sportiva Calcio Napoli con le date “2022 – 2023” e una corona con la scritta “SSC NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA” con lo scudetto tricolore. Sul rovescio, un tipico vicolo di Napoli con maglie della squadra partenopea stese secondo la formazione della squadra a rappresentare il forte legame della città con il club. In basso tifosi che festeggiano lo scudetto conquistato e i volti di alcuni calciatori del Napoli. Sulla destra il mister Luciano Spalletti in un tipico vicolo di quartiere.