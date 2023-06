Palermo, morto bomber Gaetano Troja: la bandiera rosanero aveva 78 anni

Lutto nel mondo del calcio e in particolare per il Palermo: è morto questa mattina l’ex attaccante Gaetano Troja, bomber Tanino per tutti i tifosi rosanero che avevano ammirato le sue gesta a cavallo degli anni ’60 e ’70. L’ex centravanti aveva 78 anni ed era malato da tempo. Ha scritto la storia del club siciliano giocando 178 volte con la maglia del Palermo e segnando 43 gol: ha indossato anche le maglie di Brescia, Napoli, Bari e Catania. Resta scolpito nella leggenda il gol che realizzò di testa in tuffo alla Favorita contro il Cagliari di Riva che sarebbe poi diventato campione d’Italia.