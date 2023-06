Guardiola punge Lukaku: “Sono campione d’Europa perché un attaccante ha sbagliato da tre metri”

A margine di un evento di golf a Torroella de Montgrí, nei pressi di Barcellona, Pep Guardiola ha parlato in un punto stampa ed è tornato anche sulla finale di Champions vinta dal suo Manchester City contro l’Inter, come riporta Marca: “Date un po’ di tempo a Xavi nella sua avventura al Barcellona. A me ci sono voluti otto anni per vincere la Champions al City. E sono campione d’Europa perché un attaccante ha mancato un netto colpo di testa da tre metri di distanza…”. Il riferimento, chiaro, è all’errore di Lukaku di testa all’89’.