Napoli, Osimhen: “Nessuna città è come questa. Farò di tutto per ripagare l’amore ricevuto”

“Napoli è una città diversa, ti dà sensazioni completamente differenti rispetto a ogni altro posto”, ha dichiarato Victor Osimhen a Elegebete Tv Sports. “Quando ci giochi capisci perché molti calciatori decidono di restarci per parecchio tempo: i tifosi dimostrano un amore incredibile, non ho mai visto nulla di simile prima in vita mia. In città c’è un murales enorme di Maradona e questo dimostra che quando fai tanto per questo popolo lo rendi felice. E puoi essere sicuro che loro ti supporteranno sempre. Ogni volta che mi faccio male o sbaglio un gol loro continuano a cantare il mio nome, questo non è scontato. Sono riconoscente dell’amore che mi danno. L’unico modo che ho per ripagarli è renderli felici in campo, realizzando il loro sogno che ora sta diventando realtà. Farò di tutto”.