Coppa del mondo scherma: allenamenti di rifinitura per la squadra di spada maschile

La sala di scherma del Club Universitario di Buenos Aires sta ospitando gli allenamenti di rifinitura della Nazionale italiana di spada maschile in vista della tappa di Coppa del Mondo nella Capitale argentina. Il gruppo azzurro, guidata dal Commissario tecnico Dario Chiadò, è stata accolta con grande affetto e disponibilità dal maestro Sergio Lucchetti, avendo così modo di lavorare, dopo l’arrivo in Sudamerica, sia mercoledì che nella giornata di vigilia della competizione che scatterà domani con le fasi preliminari, per poi continuare sabato con il tabellone principale della gara individuale e domenica con la prova a squadre. Sulle pedane del Club Universitario di Buenos Aires, inoltre, è storico il legame Argentina-Italia, anche nel ricordo del maestro Candido Sassone, che fu direttore tecnico della sala dal 1933 al 1956.