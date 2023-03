Torneo 8 Nazioni: Italia e Norvegia pareggiano 2-2

Italia e Norvegia pareggiano 2-2 nella quinta giornata del Torneo 8 Nazioni Under20. Partita divertente a Stavanger con la Norvegia che si porta subito avanti con Nordas al 13′. Nasti pareggia dopo 5 minuti ma si fa espellere al 40′ lasciando i suoi in 10 uomini. L’Italia torna in vantaggio con Ndour al 55′ ma viene ripresa al 62′ da Mvuka Mugisha per il 2-2 finale. Un punto che va bene agli azzurrini che salgono a 10 punti a pari merito con la Germania in testa alla manifestazione. Primo punto per la Norvegia che è ultima con 1 punto in due partite giocate. L’Italia tornerà in campo lunedì 27 alle 15 per il big match contro la Germania.

Un primo tempo che è sembrato una montagna russa per gli azzurri. Poco prima del quarto d’oro l’Italia concede un calcio di rigore agli scandinavi, trasformato senza troppi patemi da Nordas. 5 minuti e Nasti trova subito il gol del pareggio: 1-1. La gara cambia al minuto 41′, quando proprio Nasti, unico ammonito della gara, si fa sventolare un nuovo cartellino giallo, con conseguente rosso, venendo così espulso, e lasciando i compagni in 10.

Nel secondo tempo Nunziata toglie Fontanarosa, Ambrosino e Fazzini per mettere Pieragnolo, Zanotti e Volpato. Italia che va in difficoltà nelle prime fasi della frazione nel tentativo di resistere alla superiorità numerica norvegese. E’ proprio nel momento peggiore che gli azzurrini riescono a trovare il gol del vantaggio con il classe 2004 Ndour al 55′. Norvegia che si riversa in avanti e riesce a pareggiare i conti 7 minuti dopo al 62′ con Mvuka Mugisha. Partita molto aperta con diversi ribaltamenti di fronte. La Norvegia non riesce a portare a casa i tre punti nell’assedio finale.