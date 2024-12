Alla vigilia dell’esordio in United Cup 2025, la squadra italiana ha parlato in conferenza stampa, raccontando cosa si aspetta dalla competizione di scena in Australia tra Sydney e Perth. Hanno preso la parola capitan Renzo Furlan, i singolaristi Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, e i doppisti Andrea Vavassori e Sara Errani. L’Italia debutterà contro la Svizzera domenica 29 dicembre alle 7:30 italiane e sarà chiamata a vincere altrimenti rischierà di essere eliminata (potrebbe solo sperare di essere la migliore seconda). Gli elvetici hanno infatti esordito con una vittoria ai danni della Francia e in caso di vittoria ai danni degli azzurri sarebbero certi del primo posto del girone.

Le parole di Paolini e del suo coach

“Siamo contenti di ciò che abbiamo fatto nel 2024 e siamo motivati a fare bene giorno dopo giorno. L’allenamento a Sydney è andato benissimo” ha dichiarato Renzo Furlan, allenatore di Jasmine Paolini e capitano dell’Italia alla United Cup 2025.

Sulla stessa lunghezza d’onda la tennista toscana, che ha detto: “Mi concentro specialmente sul mantenimento del livello di gioco dello scorso anno. Spero di ripetere il 2024. Sto tentando di migliorare qualcosa nel mio tennis, consapevole che posso far meglio alcune cose. Il ranking che avrò a fine anno? Non ci penso. Cerco solo di vivere il presente, divertirmi e tenere questo livello di tennis il più possibile. Fare due anni uguali è impossibile, perciò so che il 2025 sarà una stagione diversa dal 2024. Ma non si sa mai che può succedere. Quest’anno sarà una storia nuova rispetto allo straordinario 2024“.

Ottimista pure Flavio Cobolli, che ha spiegato: “Siamo una grande squadra e tra noi c’è un ottimo rapporto. Credo che possiamo fare grandi cose in questa United Cup“.

Il pensiero di Errani e Vavassori

Per quanto riguarda il doppio misto, invece, gli occhi sono puntati su Andrea Vavassori e Sara Errani. “Inizialmente ho faticato a capire le dinamiche della specialità, che è un po’ diversa dal doppio. Per un uomo è difficile perché non sai se tirare a tutto braccio o meno, perciò ho parlato anche con le ragazze per conoscere il loro punto di vista. Posso dire che se non colpisci al massimo perdi il punto visto quanto bene giocano le ragazze. Sara ad esempio gioca volée incredibili a rete” ha dichiarato il tennista di Pinerolo.

Sull’alchimia con Errani, invece: “Adoro giocare con Sara per la sua competitività e perché è molto intelligente. Legge il gioco benissimo e possiamo parlarne a ogni punti. Ci piace studiare i nostri avversari e i modi per fargli male. Inoltre penso che giocare il misto migliori anche il nostro tennis. E’ stato utile giocare Wimbledon con Sara e allenarci insieme. L’esperienza alle Olimpiadi è stata pazzesca, mentre lo US Open è stato incredibile: abbiamo vinto il titolo dopo aver salvato un match point al primo turno“.

Dello stesso parere Sara Errani: “C’è grande fiducia tra me e Andrea e in campo è fondamentale. Giocare insieme è molto divertente e la speranza è di fare bene. In doppio misto devi avere una tattica vincente e un’idea chiara di come giocare. I maschi possono tirare più forte, servire meglio, ma bisogna cercare di giocare un doppio e non due singolari“.

Dove vedere la United Cup in tv

L’evento sarà trasmesso in esclusiva su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che seguirà tutte le partite dell’Italia, oltre a una selezione di altre sfide della fase a gironi, e l’intera fase finale. Sarà invece possibile seguire ogni singolo incontro di tutte le sfide della United Cup sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).