Napoli, il nuovo acquisto Natan a Villa Stuart per le visite mediche

di Valerio Carriero 1

Giornata di visite mediche per il nuovo acquisto del Napoli, il brasiliano Natan. Il difensore, che andrà a sostituire Kim, è arrivato in Italia e da questa mattina è impegnato per i test clinici di rito a Villa Stuart, a Roma, come mostrato in un video di Sky Sport. Secondo i dati riportati dalla stampa brasiliano, il Napoli ha versato 10 milioni di euro più bonus nelle classe del Bragantino.