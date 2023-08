Ilkay Gundogan eletto calciatore dell’anno in Germania

È Ilkay Gündogan il calciatore dell’anno eletto in Germania. Per la prima volta, il centrocampista passato quest’estate dal Manchester City al Barcellona, ha ricevuto questo riconoscimento come riportato dalla rivista ‘Kicker’ con 198 preferenze, davanti gli attaccanti della Bundesliga Niclas Füllkrug (88), del Werder Brema, e Randal Kolo Muani (69), dell’Eintracht Francoforte. “Una ricompensa per tutto il duro lavoro”, ha commentato Gundogan. “Sento che è un riconoscimento molto bello”. Gundogan ha vinto tutto con il City di Guardiola nell’ultima stagione.

Il premio di miglior allenatore della stagione 2022/23 va invece a Urs Fischer (293 voti), che ha portato l’Union Berlin in Champions League. Battuti Frank Schmidt (63), promosso con l’Heidenheim, e Christian Streich (62), che ha raggiunto ancora una volta l’Europa League con il Friburgo.