Mondiali calcio femminile 2023, Stati Uniti eliminati ai rigori: la Svezia chiude l’era Rapinoe (che sbaglia un penalty)

La Svezia vola ai quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile 2023 e sfiderà il Giappone. La finale anticipata tra le scandinave, dominatrici del girone dell’Italia, e gli Stati Uniti si è risolta solamente ai rigori, dove a sorridere sono state le svedesi 5-4. Si chiude con un rigore sbagliato la carriera di Megan Rapinoe, che aveva già annunciato il desiderio di appendere gli scarpini al chiodo dopo questa rassegna. La campionessa, protagonista del Mondiale vinto nel 2019, dagli undici metri ha calciato alto e ha accolto l’errore con un sorriso amaro. L’ingresso della giocatrice nei supplementari era stato accolto da un’ovazione del pubblico di Sydney, dopo 90′ in cui era stato l’equilibrio a regnare. Si va ai rigori e sul dischetto è la gara a chi sbaglia meno. La Svezia è la prima a fallire: Bjorn sbaglia, ma Rapinoe come detto fa lo stesso. Blomqvist subito dopo non trova la rete, ma ancora una volta gli USA graziano la Svezia con Smith. Alla fine c’è l’errore di O’Hara. Di Hurtig il penalty decisivo (controllato al var dopo la parata iniziale del portiere) che qualifica la Svezia ai quarti di finale contro il Giappone.